Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: «У него открытый чек от “Вашингтона”, думаю. Ничто не мешает провести еще сезон и оформить достижение на десятилетия»

Действующий контракт 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026-го. Ему осталось забросить 13 шайб, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф — 1003 против 1016.
— Как в Северной Америке восприняли тысячный гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в карьере — и его хет-трик в ворота «Юты»?
— Это НХЛ, здесь красивые истории никогда не бросают, а, наоборот, раскручивают и даже перекручивают.
Александр побил регулярный рекорд Уэйна Гретцки, ему тут же предложили рекорд суммарный — чемпионат плюс плей-офф. Суперажиотажа, может, и нет, но интерес очень высокий. И в Вашингтоне, и в Канаде, и в целом по НХЛ. Будьте уверены, оставшиеся 13 шайб здесь будут разбирать по косточкам.
— Много разговоров о том, продолжится ли гонка за Гретцки и продлит ли Овечкин свой контракт с «Вашингтоном». Что скажете?
— Современный «Вашингтон» — очень сильная организация с эффективным менеджментом, можно сказать, она росла вместе с Овечкиным.
Думаю, менеджмент «Кэпиталс» прекрасно понимает огромную роль своего капитана. Величайший рекорд Овечкина — 926 шайб в чемпионатах, в обозримом будущем никто к нему даже не приблизится. Этот рекорд поднял не только его автора, но и саму организацию. Его роль невозможно переоценить, в том числе для раскрутки клуба, его бизнеса. Теперь будут раскручивать гонку за суммарными 1016 голами.
НХЛ — это большая, историческая шестерка клубов, плюс «Филадельфия» и «Вашингтон», благодаря Овечкину. Поэтому, думаю, у Александра, скажем так, открытый чек от организации. Все зависит от его желания и здоровья.
— Ваш прогноз на развитие ситуации?
— Это вопрос к Александру, его семье. На мой взгляд, ничто не мешает Овечкину провести еще один сезон в «Вашингтоне» и оформить еще одно достижение — если не на века, то на десятилетия, — сказал Кравчук.
Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки».