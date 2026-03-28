Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: «У него открытый чек от “Вашингтона”, думаю. Ничто не мешает провести еще сезон и оформить достижение на десятилетия»

Думаю, менеджмент «Кэпиталс» прекрасно понимает огромную роль своего капитана. Величайший рекорд Овечкина — 926 шайб в чемпионатах, в обозримом будущем никто к нему даже не приблизится. Этот рекорд поднял не только его автора, но и саму организацию. Его роль невозможно переоценить, в том числе для раскрутки клуба, его бизнеса. Теперь будут раскручивать гонку за суммарными 1016 голами.