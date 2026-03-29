Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по играм в регулярках (1565), обогнав Лидстрема. Среди европейцев больше лишь у Ягра и Хары

40-летний россиянин отметился результативной передачей в своей 1565-й игре в лиге (в рамках регулярок).
По числу проведенных матчей Овечкин вышел на чистое 15-е место в истории лиги и 3-е среди европейских игроков, обогнав Никласа Лидстрема (Швеция, 1564).
В топ-15 также входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (Чехия, 1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (Словакия, 1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612) и Брент Бернс («Колорадо», 1569).
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.