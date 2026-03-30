«ЦСКА играет против СКА с позиции силы, у москвичей более кубковый подход». Фастовский о 3−1 в серии

"Дело не в том, что Никитин вывел ЦСКА на пик формы именно к началу плей‑офф. Армейская команда планомерно перестраивалась по ходу нынешнего сезона. Никто не верил, что они могут добраться до медалей, но армейцы гнут свою линию и идут своим курсом.
Надо сказать, что этот курс зачастую понятен только им. Они вроде бы принимают много нелогичных решений. И все‑таки они знают, куда идут и что делают.
Сейчас армейский маховик раскрутился. ЦСКА играет против СКА с позиции силы, подход москвичей оказался более кубковым. Хотя СКА тоже отлично играет", — сказал Фастовский.