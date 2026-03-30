Плющев о старте «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф: «У Хартли и Буше очень мощная реклама. Но сухой факт в том, что их команды не на пике. Нижнекамск ничуть не ху

Лидер Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ играет со «Спартаком» (2−1 после трех игр), второй клуб Восточной конференции — с «Нефтехимиком» (2−1).
"Давно у нас не было такой равной борьбы между первыми-вторыми командами конференции и седьмой-восьмой.
Возьмите восьмой клуб Запада «Спартак», который очень хорошо отработал старт серии против чемпиона в Ярославле и перенес эту работу на первый домашний матч. Да, «Локомотив» ведет — 2−1, но счет вполне мог быть и обратным.
Точная копия этой серии — на Востоке, где «Нефтехимик» ни в чем не уступил «Авангарду». Столько громких слов было сказано об Омске в последние месяцы, столько игроков приобретено, столько средств потрачено — но на выходе малобюджетный Нижнекамск ничуть не хуже. На каких-то отрезках матчей мастера Омска даже теряются — а нижнекамская молодежь, наоборот, по-спортивному наглеет.
Опять-таки у тренеров Омска и Ярославля в нашей прессе очень мощная реклама. Но сухой факт пока в том, что ни Буше, ни Хартли не удалось подвести свои команды к плей-офф на пике. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Плющев.