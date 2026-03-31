Квартальнов о серии с «Динамо» Москва: «4−0 — бомбический результат. Галиев поставил точку в овертайме, он элитный хоккеист. У нас сегодня были 22 героя»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после победы над московским «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина (4−0, 2:1 2 ОТ в 4-й игре).

Источник: Спортс‘’

— Тяжелая игра, шансы у всех были равны. Но Стас Галиев поставил точку в овертайме. Во втором периоде у нас была пара непростых смен. Тут вратарь должен помогать. Зак сделал свою работу.

— Перед началом серии вы думали, что сможете закрыть ее всухую?

— Нет. Мы так не думали. Хороший соперник, и матчи были на флажке. Мы уважаем соперника, и нам пришлось непросто.

— На пользу пойдет, что вы быстро выиграли серию и получили много дней отдыха перед вторым раундом?

— Иногда это работает в обратную сторону. Можно залечить болячки, но ситуация двоякая.

— Станислав Галиев пришел в Минск по вашему приглашению. У вас есть приятное чувство, что вы смогли реанимировать его карьеру?

— Это ваша оценка. А я всегда знал, что Стас Галиев — элитный хоккеист. Он здорово играет в плей-офф, делает важные вещи. А то, что он герой… У нас сегодня были 22 героя. То, что точку поставил Стас… Он из людей, кто умеет это делать. Я с ним работал, я его знаю.

— Как вы оцениваете счет в серии?

— Это очень хороший счет. 4−0 — это бомбический результат для нашей организации. То, что добилось минское «Динамо» — это очень круто.

— Вы будете смотреть за Востоком, высматривая будущего соперника?

— Мы понимаем, кто на нас попадет. И посмотрите на матчи, все фавориты играют непредсказуемо.

— Много у вас болячек?

— Хватает. Вылетели Бориков, Сотишвили. Но в плей-офф у всех одно и то же. Хорошо, что будет пауза — есть шанс отдохнуть.

— Что сейчас творится в Беларуси?

— Самая лучшая арена. Самые лучшие болельщики. Приятно играть — это наш шестой игрок. Что творится в Минске — болеет вся страна. Ребята это понимают, — сказал Квартальнов.