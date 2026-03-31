Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»

Сообщалось, что главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби остался недоволен пассивностью своих игроков в эпизоде с травмой Мэттьюса. Никто из игроков канадского клуба не стал разбираться с Гудасом. Мэттьюс выбыл до конца сезона с разрывом связок колена и ушиб мышц бедра.