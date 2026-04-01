Плющев о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Не знаю, о чем думали руководители СКА. Не изучали спортивную психологию, видимо. Такое откладывается в голове у хоккеистов с негативом»

— Насколько могло повлиять то, что главный тренер мог посреди сезона уехать на Олимпиаду?
— Я не знаю, о чем думали руководители СКА, когда согласовывали эту поездку. Люди, видимо, не изучали спортивную психологию.
Когда главный тренер посреди сезона уезжает не по вопросам здоровья, а как турист на Олимпиаду, это откладывается в голове у хоккеистов с негативом.
После этого, когда Ларионов что-то хотел потребовать от игроков, к нему наверняка не так прислушивались. Это вопрос профессионализма. Не знаю, как это можно было допустить, — сказал бывший главный тренер сборной России.