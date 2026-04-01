Минское «Динамо», «Авангард» и «Сибирь» вошли в десятку самых посещаемых клубов Европы. СКА — 11-й, ЦСКА — 21-й, «Локомотив» — 27-й

Metaratings проанализировал среднее количество зрителей, приходивших на игры регулярных чемпионатов различных стран.
В топ-10 вошли:
1. «Кельн» — 18 112 человек.
2. «Берн» — 15 505.
3. «Динамо» Минск — 15 086.
4. «Айсбэрен» — 14 079.
5. «Спарта» — 13 255.
6. «Мангейм» — 12 433.
7. «Авангард» — 12 002.
8. «Фрелунда» — 11 769.
9. «Цюрих» — 11 427.
10. «Сибирь» — 11 345.
СКА занял 11-ю строчку, «Автомобилист» — 13-ю, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — 19-ю и 20-ю, ЦСКА — 21-ю, «Динамо» Москва — 24-ю, «Спартак» — 25-ю, «Локомотив» — 27-ю.