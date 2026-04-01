Кучеров остался без очков при «-3» и 4 минутах штрафа в матче с «Монреалем». Отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров — на 3 очка

Россиянин вернулся в состав «Лайтнинг» после пропуска двух игр.
Против «Канадиенс» Кучеров получил показатель полезности «минус 3,» нанес шесть бросков воротам, получил четыре минуты штрафа (два малых штрафа), выполнил один силовой прием и провел на льду 23:10 (6:22 — в большинстве).
В этом сезоне форвард имеет в активе 121 (40+81) балл в 68 матчах.
Кучеров идет вторым в гонке бомбардиров и уступает три балла Коннору Макдэвида (124) из «Эдмонтона».
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.