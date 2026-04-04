Галиев о 4−0 с «Динамо» Москва: «Обид на клуб нет, но сыграть против него в плей-офф очень хотелось. Минск победил за счет коллектива, атмосферы в раздевалке»

34-летний нападающий сделал дубль в четвертой игре серии (2:1 2ОТ).
— За счет чего смогли так уверенно пройти московское «Динамо»?
— За счет коллектива, атмосферы в раздевалке. За счет всех ребят, которые собрались в команде. Мы сильны коллективом, бьемся друг за друга. Это помогло и по ходу сезона в регулярном чемпионате, и в первом раунде плей-офф. Сделаем все, чтобы помогало и дальше. Эта сплоченность нам должна помочь.
— Для вас было принципиально выбить из плей-офф московское «Динамо» после того, как в 2022 году вас убрали из родного клуба, расторгнув контракт?
— Нет, у меня нет никаких обид на клуб. Это хоккейная жизнь, которая часто предполагает смену команды. Но сыграть в плей-офф именно против московского «Динамо» очень хотелось.
К тому же их домашний стадион для меня не чужой. И мои родители приходили на игры в Москве — хорошая мотивация была играть в этой серии, — сказал Галиев.