Рябыкин об «Автомобилисте»: «В плей-офф команду просто деклассировали. Так и не был найден баланс внутри состава. Тренеры сделали ставку на иностранцев»

— Почти все называли фаворитом серии «Автомобилист».
— Согласен с такой оценкой. У Екатеринбурга — классный, зрелый состав, отличные вратарская линия, среднее звено, легионеры. В первой половине серии очень сильно сыграл Спронг — видимо, увольнение из ЦСКА его задело и мотивировало.
Тем не менее свои многочисленные козыри «Автомобилист» так и не разыграл. Его плей-офф получился таким же скомканным, как регулярный чемпионат — вроде бы подавались большие надежды, был виден потенциал, но на выходе команду просто деклассировали.
— Разберем серию. Почему «Автомобилист» проиграл?
— Мне показалось, так и не был найден баланс внутри состава.
Для тренеров это непростая ситуация. Самое качественное время — в частности, большинство — они давали иностранцам. При этом среднее звено, которое два года назад было совсем рядом с финалом и тоже считало себя лидерским, решало другие задачи, если хотите, таскало рояль.
Большинство — это очки, бонусы, новые контракты. Черновая работа — несколько иное. Возможно, не все восприняли, когда пришлось уйти немного в тень, а ставка была сделана на Спронга и Ко.
При этом меня удивило, что те же да Коста или Мэйсек на фоне Ремпала и Евгения Кузнецова просто потерялись, — сказал Рябыкин.