Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
Рябыкин об «Автомобилисте»: «В плей-офф команду просто деклассировали. Так и не был найден баланс внутри состава. Тренеры сделали ставку на иностранцев»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Салавата» (2−4) в первом раунде Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

— Почти все называли фаворитом серии «Автомобилист».

— Согласен с такой оценкой. У Екатеринбурга — классный, зрелый состав, отличные вратарская линия, среднее звено, легионеры. В первой половине серии очень сильно сыграл Спронг — видимо, увольнение из ЦСКА его задело и мотивировало.

Тем не менее свои многочисленные козыри «Автомобилист» так и не разыграл. Его плей-офф получился таким же скомканным, как регулярный чемпионат — вроде бы подавались большие надежды, был виден потенциал, но на выходе команду просто деклассировали.

— Разберем серию. Почему «Автомобилист» проиграл?

— Мне показалось, так и не был найден баланс внутри состава.

Для тренеров это непростая ситуация. Самое качественное время — в частности, большинство — они давали иностранцам. При этом среднее звено, которое два года назад было совсем рядом с финалом и тоже считало себя лидерским, решало другие задачи, если хотите, таскало рояль.

Большинство — это очки, бонусы, новые контракты. Черновая работа — несколько иное. Возможно, не все восприняли, когда пришлось уйти немного в тень, а ставка была сделана на Спронга и Ко.

При этом меня удивило, что те же да Коста или Мэйсек на фоне Ремпала и Евгения Кузнецова просто потерялись, — сказал Рябыкин.