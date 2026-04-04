Гомоляко о вылете «Спартака»: «Москвичи пободались с “Локомотивом”. Когда Жамнов в конце регулярки заболел, без него команда потеряла нить игры. Этого в итоге и не хватило»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о вылете «Спартака» в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от «Локомотива» (1−4) в серии.

— По результату лично для меня все ожидаемо. «Локомотив» изначально являлся фаворитом серии. «Спартак» пободался и даже мог выровнять положение, но проиграл важный овертайм в третьем матче. В целом, считаю, москвичи показали хорошую игру.

— В чем их главная проблема?

— Когда Алексей Жамнов заболел и проходил курс лечения в концовке регулярного чемпионата, то команда без него потеряла нить игры, стала действовать немного иначе. Этого в итоге и не хватило.

— Сказалось и расставание с ключевыми игроками.

— Согласен. Тодд, Ружичка — это сильные легионеры.

— «Локомотив» в полном порядке?

— Это один из главных претендентов на титул. Костяк у чемпионской команды сохранился, лидеры выглядят сильно, — сказал Гомоляко.