Гомоляко о вылете «Спартака»: «Москвичи пободались с “Локомотивом”. Когда Жамнов в конце регулярки заболел, без него команда потеряла нить игры. Этого в итоге и не хватило»

— По результату лично для меня все ожидаемо. «Локомотив» изначально являлся фаворитом серии. «Спартак» пободался и даже мог выровнять положение, но проиграл важный овертайм в третьем матче. В целом, считаю, москвичи показали хорошую игру.
— В чем их главная проблема?
— Когда Алексей Жамнов заболел и проходил курс лечения в концовке регулярного чемпионата, то команда без него потеряла нить игры, стала действовать немного иначе. Этого в итоге и не хватило.
— Сказалось и расставание с ключевыми игроками.
— Согласен. Тодд, Ружичка — это сильные легионеры.
— «Локомотив» в полном порядке?
— Это один из главных претендентов на титул. Костяк у чемпионской команды сохранился, лидеры выглядят сильно, — сказал Гомоляко.