Овечкин о том, зачем обменивается свитерами с игроками: «Для моих детей, для меня, просто ради воспоминаний. Футболисты так делают. Хотел сделать это еще пару лет назад»

«Для моих детей, для меня, просто ради воспоминаний. Я хотел сделать это с капитанами команд. Футболисты так делают, и я думаю, это хорошо», — сказал Овечкин.
Форвард рассказал, что оставит часть джерси дома, но планирует выставить большую их часть, а также свою обширную коллекцию клюшек, в своем музее, который строится в Москве. Он надеется, что музей сможет открыться в следующем году.
Некоторые болельщики истолковали обмены свитерами как знак того, что это будет последний сезон Овечкина в НХЛ. Однако он сказал, что еще не решил, чем займется после этого сезона, и что обмены джерси не связаны с его потенциальным уходом.
«Я хотел сделать это еще пару лет назад. Было тяжело, потому что я разговаривал с нашим (главным менеджером по экипировке Броком Майлзом), и он сказал: “Это трудно. Нам придется подождать еще год, еще один год”. А в этом году он сказал: “Хорошо, наконец-то мы можем это сделать”, — добавил Овечкин.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.
Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса». Сначала Александр вручил Анже джерси без фамилии.
Овечкин обменялся свитерами с хоккеисткой Пулен, Дюбуа — с Кэтрин Дюбуа.
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча «Вашингтона» и «Питтсбурга». Евгений выложил в соцсети фото с подписью «900».