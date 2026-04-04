Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.85
П2
4.29
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Овечкин о том, зачем обменивается свитерами с игроками: «Для моих детей, для меня, просто ради воспоминаний. Футболисты так делают. Хотел сделать это еще пару лет назад»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, зачем обменивается свитерами с игроками.

Источник: Спортс‘’

«Для моих детей, для меня, просто ради воспоминаний. Я хотел сделать это с капитанами команд. Футболисты так делают, и я думаю, это хорошо», — сказал Овечкин.

Форвард рассказал, что оставит часть джерси дома, но планирует выставить большую их часть, а также свою обширную коллекцию клюшек, в своем музее, который строится в Москве. Он надеется, что музей сможет открыться в следующем году.

Некоторые болельщики истолковали обмены свитерами как знак того, что это будет последний сезон Овечкина в НХЛ. Однако он сказал, что еще не решил, чем займется после этого сезона, и что обмены джерси не связаны с его потенциальным уходом.

«Я хотел сделать это еще пару лет назад. Было тяжело, потому что я разговаривал с нашим (главным менеджером по экипировке Броком Майлзом), и он сказал: “Это трудно. Нам придется подождать еще год, еще один год”. А в этом году он сказал: “Хорошо, наконец-то мы можем это сделать”, — добавил Овечкин.

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.

Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса». Сначала Александр вручил Анже джерси без фамилии.

Овечкин обменялся свитерами с хоккеисткой Пулен, Дюбуа — с Кэтрин Дюбуа.

Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча «Вашингтона» и «Питтсбурга». Евгений выложил в соцсети фото с подписью «900».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше