Шабанов забросил 1-ю шайбу в 2026 году — в матче с «Каролиной». Он сыграл за «Айлендерс» впервые с 13 марта и прервал серию из 16 игр без голов

25-летний россиянин попал в состав команды впервые с 14 марта и прервал безголевую серию из 16 игр.
В 43 матчах в дебютном сезоне в лиге у него стало 17 (5+12) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 13:42.
Сегодня Шабанов (13:35 — все в равных составах, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в “Айлендерс”. Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон».