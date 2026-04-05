Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
Кросби вышел на 7-е место по очкам в истории НХЛ (1756), опередив Айзермана. До идущего 6-м Дионна — 15 баллов

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).

Источник: Спортс‘’

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца 69 (28+41) баллов в 65 играх.

За карьеру в рамках регулярок — 1756 (653+1103) очков в 1417 матчах.

Кросби вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Стива Айзермана (1755 в 1514).

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 в 1487), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731) и Марсель Дионн (1771 в 1348).

Напомним, что действующий контракт Сидни с «Пингвинс» рассчитан еще на один сезон.

Кросби набрал 1756 очков за «Питтсбург» и вышел на 2-е место по результативности за один клуб, обойдя Айзермана. Рекорд у Хоу — 1809 баллов за «Детройт».