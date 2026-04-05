39-летний Малкин — самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга». Он превзошел достижение Рекки

39-летний россиянин превзошел достижение Марка Рекки, который дважды забивал по три гола за игру в 38 лет (2006 и 2007 год).
В этом регулярном чемпионате НХЛ на счету Малкина 57 (18+39) очков за 53 игры при полезности «плюс 12».
Малкин оставил чемпиона без плей-офф! 1400 очков в НХЛ и первый хет-трик за 4 года.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.