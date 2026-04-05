Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: “Овечкин уже не тот”

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы на продолжение карьеры Александра Овечкина в России.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего соглашения 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.

"Было бы здорово, чтобы Овечкин вернулся в Россию и еще поиграл здесь. Он очень значимая величина для мирового спорта. Мы все с удовольствием бы ходили на матчи с его участием.

Овечкин в КХЛ вызовет огромный ажиотаж на всех хоккейных площадках нашей страны. Я уверена, что его игра придаст дополнительный интерес к российскому хоккею.

Важна же не только игра Саши, как хоккеиста, но и то, что он будет передавать опыт новому поколению. Для молодых хоккеистов это будет уникальная возможность поучиться у такого мастера, играя с ним в одной команде.

Но важно и вовремя уйти из спорта. Думаю, и сам Овечкин не хочет, чтобы про него говорили: «Овечкин уже не тот», — сказала Журова.

Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф — 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки — 3237 баллов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше