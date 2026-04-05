Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: “Овечкин уже не тот”

Срок действующего соглашения 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.
"Было бы здорово, чтобы Овечкин вернулся в Россию и еще поиграл здесь. Он очень значимая величина для мирового спорта. Мы все с удовольствием бы ходили на матчи с его участием.
Овечкин в КХЛ вызовет огромный ажиотаж на всех хоккейных площадках нашей страны. Я уверена, что его игра придаст дополнительный интерес к российскому хоккею.
Важна же не только игра Саши, как хоккеиста, но и то, что он будет передавать опыт новому поколению. Для молодых хоккеистов это будет уникальная возможность поучиться у такого мастера, играя с ним в одной команде.
Но важно и вовремя уйти из спорта. Думаю, и сам Овечкин не хочет, чтобы про него говорили: «Овечкин уже не тот», — сказала Журова.
Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф — 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки — 3237 баллов.