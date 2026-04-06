Кросби стал 7-м в истории НХЛ по голам в равных составах — 456. Рекорд у Гретцки — 617 шайб, у Овечкина — 592

38-летний форвард сравнялся с Бреттом Халлом по этому показателю. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 617 голов, Александр Овечкин идет вторым — 592 шайбы.
Кросби также опережают Горди Хоу (566), Яромир Ягр (538), Марсель Дионн (478) и Майк Гартнер (467).
В этом сезоне на счету нападающего «Пингвинс» 72 (29+43) очка в 66 матчах при полезности «0».
Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ очком за матч — лучший результат в истории НХЛ. У Гретцки 19 таких регулярок.
