Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.04
Баффало
:
Тампа-Бэй
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.04
Виннипег
:
Сиэтл
П1
1.97
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
07.04
Сан-Хосе
:
Чикаго
П1
1.95
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
07.04
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
П1
2.21
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Кросби стал 7-м в истории НХЛ по голам в равных составах — 456. Рекорд у Гретцки — 617 шайб, у Овечкина — 592

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче с «Флоридой» (5:2) и разделил седьмое место в истории НХЛ по голам в равных составах в регулярных чемпионатах — 456.

Источник: Спортс‘’

38-летний форвард сравнялся с Бреттом Халлом по этому показателю. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 617 голов, Александр Овечкин идет вторым — 592 шайбы.

Кросби также опережают Горди Хоу (566), Яромир Ягр (538), Марсель Дионн (478) и Майк Гартнер (467).

В этом сезоне на счету нападающего «Пингвинс» 72 (29+43) очка в 66 матчах при полезности «0».

Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ очком за матч — лучший результат в истории НХЛ. У Гретцки 19 таких регулярок.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше