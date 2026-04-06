«Вашингтон» в честь годовщины рекорда Овечкина выложил ролик с 895-й шайбой

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, в ворота «Айлендерс», и побил рекорд Уэйна Гретцки.
«Прошел год с того дня, как погоня была закончена», — написала пресс-служба клуба и опубликовала ролик с кадрами до, во время и после исторического матча.
В 78 матчах нынешнего сезона на счету 40-летнего нападающего 61 (31+30) очко. Его подробная статистика — здесь.
Скульптуру Овечкина из зефира сделали в США. На нее ушло 2020 маршмеллоу.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.