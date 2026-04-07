Кучеров забил 400-й гол в НХЛ и делит 1-е место в гонке бомбардиров сезона с Макдэвидом — по 126 очков

Россиянин набрал 126-е (43+83) очко в сезоне в 71 игре и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» — (43+83) в 77 матчах.
Третье место в списке занимает нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 122 (51+71) балла в 75 играх.
Сегодня за 23:30 (8:14 — в большинстве) у Кучерова 3 броска в створ ворот, полезность — «минус 1».
