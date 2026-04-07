Драйзайтль может не успеть восстановиться к старту плей-офф. В «Эдмонтоне» ожидают, что он вернется по ходу 1-го раунда

Об этом сообщил главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.
Немецкий нападающий не играет с середины марта из-за травмы нижней части тела, полученной в матче с «Нэшвиллом».
У 30-летнего игрока 97 (35+62) очков в 65 играх в текущем сезоне.
Канадскому клубу, лидирующему в Тихоокеанском дивизионе, осталось провести 5 игр до завершения регулярного чемпионата.
"Леон будет на льду на этой неделе, но я не ожидаю, что он сыграет до конца регулярки. Если все пойдет хорошо, то он вернется по ходу первого раунда плей-офф.
Я не исключаю, что он может сыграть в первом же матче серии, но скорее это произойдет немного позже", — сказал Кноблаух.