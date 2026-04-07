Кучеров — 8-й россиянин в истории НХЛ с 400+ шайбами в регулярках. Среди начавших карьеру в XXI веке — 4-й

На счету 32-летнего нападающего стало 126 (43+83) очков в 71 игре в текущем сезоне. Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
За карьеру в рамках регулярок у Никиты 1120 (400+720) очков в 874 играх.
Он стал 8-м россиянином в истории лиги, достигшим отметки 400 шайб.
Ранее это сделали Александр Овечкин («Вашингтон», 928 голов в 1569 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 532 в 1267), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702) и Алексей Ковалев (430 в 1316).
Отметим, что в XXI веке свои карьеры в лиге начали 4 игрока из этого списка — Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров.