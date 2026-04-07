Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
2
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.10
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Кучеров — 8-й россиянин в истории НХЛ с 400+ шайбами в регулярках. Среди начавших карьеру в XXI веке — 4-й

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:4).

На счету 32-летнего нападающего стало 126 (43+83) очков в 71 игре в текущем сезоне. Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

За карьеру в рамках регулярок у Никиты 1120 (400+720) очков в 874 играх.

Он стал 8-м россиянином в истории лиги, достигшим отметки 400 шайб.

Ранее это сделали Александр Овечкин («Вашингтон», 928 голов в 1569 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 532 в 1267), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702) и Алексей Ковалев (430 в 1316).

Отметим, что в XXI веке свои карьеры в лиге начали 4 игрока из этого списка — Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше