Шайфли набрал 900 очков в регулярках НХЛ, став 1-м игроком в истории «Виннипега» и «Атланты» с таким достижением. У него 97 баллов в 63 играх в сезоне

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).

В текущем сезоне на счету 33-летнего канадца стало 97 (34+63) очков в 77 играх. Он улучшает свои личные рекорды по очкам и результативным передачам.

За карьеру в рамках регулярок у Шайфли 901 (370+531) балл в 956 играх за «Джетс». В составе этой команды он выступает с сезона-2011/12 — первого после переезда команды в Канаду.

Марк стал первым игроком в истории франшизы (с учетом результатов «Атланты Трэшерс»), достигшим отметки 900 очков.

Также Шайфли (7-й номер драфта НХЛ-2011) стал вторым представителем своего драфта с 900+ баллами. До него этой отметки достиг только форвард «Тампы» Никита Кучеров («Тампа», 1120 в 874 играх, 58-й номер).

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
