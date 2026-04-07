Шайфли набрал 900 очков в регулярках НХЛ, став 1-м игроком в истории «Виннипега» и «Атланты» с таким достижением. У него 97 баллов в 63 играх в сезоне

В текущем сезоне на счету 33-летнего канадца стало 97 (34+63) очков в 77 играх. Он улучшает свои личные рекорды по очкам и результативным передачам.
За карьеру в рамках регулярок у Шайфли 901 (370+531) балл в 956 играх за «Джетс». В составе этой команды он выступает с сезона-2011/12 — первого после переезда команды в Канаду.
Марк стал первым игроком в истории франшизы (с учетом результатов «Атланты Трэшерс»), достигшим отметки 900 очков.
Также Шайфли (7-й номер драфта НХЛ-2011) стал вторым представителем своего драфта с 900+ баллами. До него этой отметки достиг только форвард «Тампы» Никита Кучеров («Тампа», 1120 в 874 играх, 58-й номер).