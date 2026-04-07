«Баффало» догнал «Тампу» по очкам в гонке за 1-е место в дивизионе. У обеих команд по 102 балла, у «Монреаля» — 100

«Лайтнинг» (102 очка в 77 играх, 39 побед в основное время, 44 — в основное время и овертаймах) продолжают лидировать в Атлантическом дивизионе за счет меньшего числа игр, чем у «Сэйбрс» (102 в 78, 39, 42), при этом имея преимущество и по второму дополнительному показателю (победы в играх без буллитов).
На третьем месте в дивизионе идет «Монреаль» (100 в 77, 32, 42).
До конца регулярки «Тампе» осталось сыграть с «Оттавой», «Канадиенс» и «Бостоном» (все игры — в гостях), «Детройтом» и «Рейнджерс» (оба матча — дома).
«Баффало» встретится с «Рейнджерс» (в гостях), «Коламбусом» (дома), «Чикаго» (в гостях) и «Далласом» (дома).
«Монреаль» — с «Флоридой», «Тампой» и «Коламбусом» (все игры — дома), «Айлендерс» и «Филадельфией» (оба матча — в гостях).
Напомним, что победитель дивизиона сыграет в первом раунде плей-офф с командой из зоны wild card, а вторая и третья команды встретятся друг с другом.