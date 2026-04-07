«Даллас» забанил болельщика на неопределенный срок за нацистское приветствие: «Любое дискриминационное или разжигающее ненависть поведение недопустимо»

Это решение стало результатом расследования в отношении нескольких болельщиков «Старс». Предполагается, что в декабре на игре с «Торонто» ими демонстрировалось нацистское приветствие.
На прошлой неделе видео инцидента распространилось в социальных сетях. Клуб отстранил от посещения матчей и других мероприятий на арене American Airlines Center болельщика, купившего билеты на игру, но не назвал его имя.
"Мы установили личность человека, купившего билеты, и поговорили с ним, после чего запретили ему посещать American Airlines Center на неопределенный срок.
Кроме того, мы усилим информирование о Кодексе поведения болельщиков и уделим приоритетное внимание обучению персонала выявлению и разрешению подобных ситуаций.
Любое дискриминационное или разжигающее ненависть поведение недопустимо. Создание и поддержание инклюзивной, безопасной и уважительной атмосферы является для «Далласа» основополагающим принципом", — говорится в заявлении клуба.