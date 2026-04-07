Третьяк о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Он должен решить сам, а не кто-то из нас. Давайте пожелаем ему здоровья»

"Увидим ли Овечкина в России в конце карьеры? Давайте пожелаем ему здоровья. Пускай он сам принимает решение, где ему играть и сколько.
Он должен решить сам, а не кто-то из нас", — сказал Третьяк.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. Овечкин является воспитанником «Динамо».
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.