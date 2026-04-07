Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», ему дали выходной. У 40-летнего форварда 61 очко в 78 играх

Занятие также пропустил вратарь Чарли Линдгрен. Как сообщает журналист Том Гулитти, хоккеистам предоставили выходной.
«Главный тренер “Кэпиталс” Спенсер Карбери сказал, что Алекс Овечкин (сегодня у него выходной) обязательно сыграет завтра в Торонто.
Есть какой-то вопрос по Чарли Линдгрену (тоже выходной), но он отправляется в поездку, и завтра они помотрят, как он себя чувствует", — написал Гулитти.
Прошлый матч «Вашингтон» провел 6 апреля, уступив на выезде «Рейнджерс» (1:8). Игра против «Торонто» начнется 9 апреля в 02:30 по московскому времени.
В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 78 игр и набрал 61 (31+30) балл. В активе Линдгрена 21 матч при 87,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,52.