Якубов о том, что все команды системы «Динамо» уже завершили сезон: «Отрицательный результат, для меня он тоже провальный. Вину на себя полностью взять готов»

Сегодня молодежка «Динамо» проиграла в четвертом матче ⅛ финала Кубка Харламова «Динамо-Шиннику» (0:2) и вылетела из плей-офф Olimpbet МХЛ.
«Динамо-Шинник» входит в систему минского «Динамо». Ранее московский клуб Фонбет Чемпионата КХЛ уступил команде из Беларуси в 1-м раунде Кубка Гагарина (0−4).
«Претензий к ребятам нет, они бились, было огромное желание выиграть. Команда ровно прошла чемпионат, стала второй в своем дивизионе. Было очень много ярких игр и побед, и никто не ожидал такого результата. Их лидеры оказались сильнее наших. Нас обыграли вратарь и [нападающий Богдан] Белкин», — сказал Якубов.
Все динамовские команды в профессиональных лигах уже завершили сезон. Петербургское «Динамо» ранее не вышло в плей-офф ВХЛ.
"Это отрицательный результат, для меня он тоже провальный, как и для всего клуба, системы. Вину на себя полностью взять готов. Я член большой команды, большой семьи, как я могу быть в стороне? Значит, что-то было сделано не так.
С себя я вины не снимаю — какое решение бы ни было, оно будет правильное", — отметил Якубов.
Московское «Динамо» — главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально.