Генменеджер «Трактора» о Шабанове: «На связи с ним и агентом. На сегодня есть желание продолжить карьеру за океаном. Он хочет попробовать еще, может, поменять команду»

Шабанов в прошлое межсезонье подписал контракт с «Айлендерс». Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
— Шабанов может вернуться?
— На связи с ним и агентом, знаем его ситуацию. У них в команде поменялся главный тренер, безголовая серия у Шабанова прекратилась.
По настроению и разговору: он хочет попробовать еще, может, поменять команду в следующем сезоне. Если у него будет желание вернуться, будем очень рады. На сегодня есть желание игрока продолжить карьеру за океаном.
— Есть понимание по главному тренеру?
— В ближайшем будущем будет совет руководителей, подготовим отчет, будет выслушан доклад. После встречи будем понимать дальнейшие планы на тренерский и менеджерский корпусы. В промежутке 10 дней планируем встречу, — сказал Волков.
Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в “Айлендерс”. Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон».