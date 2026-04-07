Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:30
Юта
:
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Коламбус
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Бостон
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Тампа-Бэй
Генменеджер «Трактора» о Шабанове: «На связи с ним и агентом. На сегодня есть желание продолжить карьеру за океаном. Он хочет попробовать еще, может, поменять команду»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о возможном возвращении форварда Максима Шабанова в клуб.

Источник: Спортс‘’

Шабанов в прошлое межсезонье подписал контракт с «Айлендерс». Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

— Шабанов может вернуться?

— На связи с ним и агентом, знаем его ситуацию. У них в команде поменялся главный тренер, безголовая серия у Шабанова прекратилась.

По настроению и разговору: он хочет попробовать еще, может, поменять команду в следующем сезоне. Если у него будет желание вернуться, будем очень рады. На сегодня есть желание игрока продолжить карьеру за океаном.

— Есть понимание по главному тренеру?

— В ближайшем будущем будет совет руководителей, подготовим отчет, будет выслушан доклад. После встречи будем понимать дальнейшие планы на тренерский и менеджерский корпусы. В промежутке 10 дней планируем встречу, — сказал Волков.

Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в “Айлендерс”. Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон».