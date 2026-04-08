Кучеров набрал 127-е очко в сезоне, сделав ассист в матче с «Оттавой» (3 броска и «минус 1» за 19:41). Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

На счету 32-летнего россиянина стало 127 (43+84) очков в 72 играх при полезности «+44».
Он завершит игровой день на втором месте в гонке бомбардиров лиги — с отставанием от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» как минимум в 1 балл.
Сегодня Кучеров (19:41, 2:54 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он трижды бросил в створ и допустил 1 потерю.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.