Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.04
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.40
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
09.04
Торонто
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.32
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
09.04
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
П1
X
П2

Фетисов об Овечкине: «На нем тоже лежит ответственность за плохой сезон “Вашингтона”. Хотя Саша не может отвечать за всех — работу голеадора он выполнил»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал игру «Вашингтона» и Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата. «Кэпиталс» идут на 12-м месте Восточной конференции, отставая на 5 очков от зоны плей-офф.

"Для Саши сейчас настает непростое время, потому что сезон не очень удачно складывается для его команды.

Хотя он еще раз подтвердил свою уникальность, столько сезонов забивать больше 30 голов не удавалось великим хоккеистам, с кем его теперь сравнивают. Сейчас он приближается к этой небывалой для общего понимания того, насколько это возможно, цифре.

Команда в этом сезоне сыграла плохо, и на нем, как на лидере, тоже лежит ответственность за это. Хотя он не может отвечать за всю команду, ведь свою работу голеадора Саша выполнил", — сказал Фетисов.

Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше