Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.25
П2
4.65
Хоккей. НХЛ
09.04
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
09.04
Торонто
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
09.04
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
П1
X
П2

Пономарев про Акинфеева: «Овечкин для России важнее, конечно. Игорь не поехал в Европу — как бы он там выглядел? Сафонов решился и зарекомендовал себя на весь мир, а Игорь не рискнул»

Владимир Пономарев считает, что Александр Овечкин для российского спорта важнее, чем Игорь Акинфеев.

— Владимир Алексеевич, недавно был открыт ваш бюст на Аллее спортивной славы ЦСКА. Хотели бы, чтобы следующему открыли Игорю Акинфееву, который празднует сегодня юбилей — 40 лет?

— Игорьку? Конечно! С удовольствием. Рядом со мной гимнастка Хоркина, теперь можно Игоря. Буду в отличной компании.

— Не так много российских спортсменов, кто продолжает в 40 лет выступать на высоком уровне. Александр Овечкин до сих пор играет за «Вашингтон» в НХЛ. Акинфеев в РПЛ за ЦСКА. Если брать глобально, кто из них наибольший вклад вносит в российский спорт?

— Это два выдающихся спортсмена. Но Овечкин для России важнее Акинфеева, конечно. В мировом плане он выше. Их, конечно, относительно друг друга не очень этично сравнивать. Один в хоккее, другой — в футболе. Но Игорь не поехал ни в Европу, ни в какой-то другой клуб в мире. Он решил остаться в ЦСКА. Конечно, его большая заслуга, что он до сих пор основной вратарь команды. Но как бы он там выглядел?

Сафонов же решился на переход в «ПСЖ». Рискнул, но перешел. Теперь под таким давлением находится. Стоит ошибиться — и все, гадости всякие сыплются. Но он себя все равно зарекомендовал на весь мир благодаря тем пенальти.

Вне России моментально можно сгореть и потеряться. Пока он на хорошем счету. Я рад за него. Флаг ему в руки. А Акинфеев не рискнул уезжать, хотя были же предложения. Оказался не очень рисковым парнем. Я бы, конечно, рискнул, — сказал бывший защитник ЦСКА.

Акинфееву — 40. Его эпоха — в 40 фактах и 40 фото.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше