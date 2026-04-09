Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Ему предстоит принять очень важное решение. Что бы он ни выбрал, мы поддержим его. Все хорошее когда-нибудь кончается»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис сказал, что клуб поддержит любое решение Александра Овечкина по поводу своего будущего.

Ранее 40-летний капитан «Кэпиталс» сказал: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

В этом сезоне хоккеист набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

"Ему предстоит принять очень важное решение. Он лучший снайпер и бомбардир нашей команды, долго выступает за клуб. Это семейное решение. Мы полностью поддерживаем его, даем ему время, чтобы определиться. Единственная возможность для этого — взять паузу, провести время с семьей.

Такой игрок появляется один раз в поколение. Он очень много значит для города, клуба, НХЛ, наших болельщиков. Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Все хотят, чтобы он принял такое решение, которое посчитает лучшим для себя. Что бы он ни выбрал, мы поддержим его.

Он по‑прежнему любит хоккей, нашу команду, фанатов. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Уверен, он примет правильное решение, каким бы оно ни было. Посмотрим, что произойдет", — сказал Леонсис.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше