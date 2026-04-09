Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр — взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Америки еще что-то придумают»

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».
Форвард «Кэпиталс» — рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (928). В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016).
"Овечкин — взрослый дядя, поэтому он точно никуда торопиться не будет. Столько голов, сколько он забивает в солидном возрасте, говорит о том, что он в отличной форме. Поэтому он сам решит, сколько ему еще играть и когда он закончит.
Новая погоня за Гретцки? Наши североамериканские партнеры потом еще придумают какие-то достижения. Все рекорды, что можно, он уже давно побил", — сказал Ковальчук.