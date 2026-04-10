Чинахов набрал 1+2 с победным голом против «Нью-Джерси», став 1-й звездой матча. У него 10 очков в последних 5 играх

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2) и был признан первой звездой.
На 32-й минуте россиянин забил победный гол (3:1), продлив результативную серию (4+6) до 5 игр.
Всего в 70 матчах сезона на его счету 42 (21+21) балла.
Сегодня за 14:23 (0:48 — в большинстве) у Чинахова 2 броска в створ ворот, полезность — «плюс 2».