«Питтсбург» вышел в плей-офф впервые с 2022 года. Команда Дубаса и Мьюза будет иметь преимущество своего льда в 1-м раунде

«Пингвинс» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли впервые с 2022 года. Клуб не выходил в плей-офф в трех предыдущих сезонах подряд.
Текущий сезон — третий для генерального менеджера Кайла Дубаса во главе команды. Перед этим сезоном «Питтсбург» сменил тренера — вместо Майка Салливана был назначен Дэн Мьюз.
Пенсильванцы набрали 98 очков в 79 играх и обеспечили себе второе место в Столичном дивизионе — с учетом поражения «Филадельфии» от «Детройта» (3:6). «Флайерс» с 92 очками в 79 играх не смогут обойти «Пингвинс» (25 побед в основное время против 34).
Таким образом, в первом раунде плей-офф «пингвины» сыграют с третьей командой дивизиона, имея преимущество своей площадки.