19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
Алексей Андронов: «Овечкин — узкоспециализированная фигура, просто снайпер. Велик тем, что играет 20 лет, не получая травм. Невозможно сравнивать его с Гретцки по умению играть в хоккей»

Комментатор Алексей Андронов поделился мнением о карьере Александра Овечкина в НХЛ. Капитан «Вашингтона» — рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах (928 шайб).

Источник: Спортс‘’

— Вы как-то сказали, что Овечкин не входит в топ-5 величайших российских хоккеистов. До сих пор придерживаетесь этой точки зрения?

— Да. Я считаю, что Овечкин — это узкоспециализированная фигура, это просто снайпер. Буре тоже много забивал. Входит ли он в топ-5? Входит ли Могильный в топ-5? Такие игроки были и у США, и у Канады, которые очень много забивали. Входит ли Бретт Халл в топ-5 американских игроков? Думаю, нет.

— Но Овечкин забил больше всех в истории.

— Это понятно, что он забил больше всех. Он велик тем, что играет 20 лет, и практически не получает травм. Все эти годы проводит на одном уровне плюс-минус. Безусловно, этим он велик.

Но с точки зрения игры в хоккей для меня Сергей Федоров однозначно выше, Малкин однозначно выше, Фетисов однозначно выше, как к нему сейчас не относись. Дацюк однозначно выше. Даже если современников брать, я считаю, что Кучеров выше.

— Правильно ли в обществе восприняли ваши слова об Овечкине? Или люди несколько перевернули, мол: «Ага, Андронов — оголтелый хейтер»?

— В отличие от коллеги Шмурнова* я никогда не говорил, что Овечкин не достоин уважения. Овечкин, безусловно, достоин уважения в своем амплуа. Сравнивать его с Гретцки по влиянию на хоккей и умению играть в хоккей невозможно.

Но я не говорил, что Овечкин — 1001-й игрок в истории. Конечно, нет. Это очень заслуженная фигура. Это прекрасный и великий хоккеист. Ну, немножко не мой герой.

Кстати, в отличие от того же Шмурнова* меня несильно беспокоит политический окрас овечкинской карьеры, о котором он сам, по моему, благополучно забыл.

— Потому что у каждого свое мнение?

— Он имеет право на это мнение. Почему я должен ему диктовать, какое мнение должно быть у него? У меня может быть свое мнение, а у него свое. Хоккеист великий, но я думаю, что в здравом уме, с Федоровым его никто не может сравнить.

— Со Шмурновым* общаетесь после его отъезда из страны?

— Нет.

— Он оборвал контакты?

— Да, — сказал Андронов.

* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Андронов о рекорде Овечкина: «В чем его “русскость”? Для Гретцки голы не были главными, он создавал нить игры. Александр часто бесполезен, если не забивает».

