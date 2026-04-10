Алексей Андронов: «Овечкин — узкоспециализированная фигура, просто снайпер. Велик тем, что играет 20 лет, не получая травм. Невозможно сравнивать его с Гретцки по умению играть в хоккей»

— Вы как-то сказали, что Овечкин не входит в топ-5 величайших российских хоккеистов. До сих пор придерживаетесь этой точки зрения?
— Да. Я считаю, что Овечкин — это узкоспециализированная фигура, это просто снайпер. Буре тоже много забивал. Входит ли он в топ-5? Входит ли Могильный в топ-5? Такие игроки были и у США, и у Канады, которые очень много забивали. Входит ли Бретт Халл в топ-5 американских игроков? Думаю, нет.
— Но Овечкин забил больше всех в истории.
— Это понятно, что он забил больше всех. Он велик тем, что играет 20 лет, и практически не получает травм. Все эти годы проводит на одном уровне плюс-минус. Безусловно, этим он велик.
Но с точки зрения игры в хоккей для меня Сергей Федоров однозначно выше, Малкин однозначно выше, Фетисов однозначно выше, как к нему сейчас не относись. Дацюк однозначно выше. Даже если современников брать, я считаю, что Кучеров выше.
— Правильно ли в обществе восприняли ваши слова об Овечкине? Или люди несколько перевернули, мол: «Ага, Андронов — оголтелый хейтер»?
— В отличие от коллеги Шмурнова* я никогда не говорил, что Овечкин не достоин уважения. Овечкин, безусловно, достоин уважения в своем амплуа. Сравнивать его с Гретцки по влиянию на хоккей и умению играть в хоккей невозможно.
Но я не говорил, что Овечкин — 1001-й игрок в истории. Конечно, нет. Это очень заслуженная фигура. Это прекрасный и великий хоккеист. Ну, немножко не мой герой.
Кстати, в отличие от того же Шмурнова* меня несильно беспокоит политический окрас овечкинской карьеры, о котором он сам, по моему, благополучно забыл.
— Потому что у каждого свое мнение?
— Он имеет право на это мнение. Почему я должен ему диктовать, какое мнение должно быть у него? У меня может быть свое мнение, а у него свое. Хоккеист великий, но я думаю, что в здравом уме, с Федоровым его никто не может сравнить.
— Со Шмурновым* общаетесь после его отъезда из страны?
— Нет.
— Он оборвал контакты?
— Да, — сказал Андронов.
* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Андронов о рекорде Овечкина: «В чем его “русскость”? Для Гретцки голы не были главными, он создавал нить игры. Александр часто бесполезен, если не забивает».