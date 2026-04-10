Дацюк о дальнейшей карьере Овечкина: «Тяжело залезть в чужие ботинки, тем более такого размера. Какое бы решение ни принял Александр, оно будет правильным»

40-летний капитан «Вашингтона» ранее заявил, что хочет посоветоваться с семьей после окончания текущего регулярного чемпионата НХЛ.
— Вопрос из двух частей. Сначала вспомните, как вы пришли к завершению карьеры в НХЛ.
— Когда я подписал контракт с «Детройтом» на три года, то и не думал, что прерву его раньше. Но когда завершился один сезон, то я начал об этом задумываться. В голове стал пересматривать ситуацию. Отыграл еще один год, и эти мысли о досрочном уходе всё больше меня посещали. Меня это тревожило изнутри. И так я пришел к этому решению. Понял, что уже тяжело держать свой уровень в НХЛ.
— И как вы оцените ситуацию Александра Овечкина? Ставить ли ему точку в «Вашингтоне»? Или остаться еще в НХЛ хотя бы на сезон?
— Тяжело залезть в чужие ботинки. Тем более такого размера. У каждого по-своему складывается ситуация. Возьми пять человек, и каждый примет свое решение. Не могу тут ничего сказать. Но думаю, что какое бы решение ни принял Александр, оно будет правильным, — сказал Дацюк.
Алексей Андронов: «Овечкин — узкоспециализированная фигура, просто снайпер. Велик тем, что играет 20 лет почти без травм. С Гретцки его невозможно сравнивать по умению играть в хоккей».