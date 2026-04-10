Овечкин, Таварес, Макдона, Джек Хьюз, Ларкин — в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи»

Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и внес значительный гуманитарный вклад в жизнь своего сообщества.
Каждая команда лиги выдвигает по одному номинанту.
«Анахайм»: Лукаш Достал;
«Бостон»: Джордан Харрис;
«Баффало»: Алекс Так;
«Калгари»: Джонатан Юбердо;
«Каролина»: Джейккоб Слэвин;
«Чикаго»: Алекс Влашич;
"Колорадо: Сэм Малински;
«Коламбус»: Бун Дженнер;
«Даллас»: Джейк Эттинджер;
«Детройт»: Дилан Ларкин;
«Эдмонтон»: Райан Нюджент-Хопкинс;
«Флорида»: Сэм Беннетт;
"Лос-Анджелес: Кевин Фиала;
«Миннесота»: Маркус Фолиньо;
"Монреаль: Ник Сузуки;
«Нэшвилл»: Райан О’Райлли;
«Нью-Джерси»: Джек Хьюз;
«Айлендерс»: Кайл Палмиери;
«Рейнджерс»: Адам Фокс;
«Оттава»: Линус Улльмарк;
«Филадельфия»: Гарнет Хэтэуэй;
«Питтсбург»: Брайан Раст;
«Сан-Хосе»: Александр Веннберг;
«Сиэтл»: Джоуи Даккор;
«Сент-Луис»: Колтон Парайко;
«Тампа»: Райан Макдона;
«Торонто»: Джон Таварес;
«Юта»: Александр Керфут;
«Ванкувер»: Брок Босер;
«Вегас»: Джек Айкел;
«Вашингтон»: Александр Овечкин;
«Виннипег»: Габриэль Виларди.