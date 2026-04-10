Овечкин, Таварес, Макдона, Джек Хьюз, Ларкин — в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в список кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».

Источник: Спортс‘’

Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и внес значительный гуманитарный вклад в жизнь своего сообщества.

Каждая команда лиги выдвигает по одному номинанту.

«Анахайм»: Лукаш Достал;

«Бостон»: Джордан Харрис;

«Баффало»: Алекс Так;

«Калгари»: Джонатан Юбердо;

«Каролина»: Джейккоб Слэвин;

«Чикаго»: Алекс Влашич;

"Колорадо: Сэм Малински;

«Коламбус»: Бун Дженнер;

«Даллас»: Джейк Эттинджер;

«Детройт»: Дилан Ларкин;

«Эдмонтон»: Райан Нюджент-Хопкинс;

«Флорида»: Сэм Беннетт;

"Лос-Анджелес: Кевин Фиала;

«Миннесота»: Маркус Фолиньо;

"Монреаль: Ник Сузуки;

«Нэшвилл»: Райан О’Райлли;

«Нью-Джерси»: Джек Хьюз;

«Айлендерс»: Кайл Палмиери;

«Рейнджерс»: Адам Фокс;

«Оттава»: Линус Улльмарк;

«Филадельфия»: Гарнет Хэтэуэй;

«Питтсбург»: Брайан Раст;

«Сан-Хосе»: Александр Веннберг;

«Сиэтл»: Джоуи Даккор;

«Сент-Луис»: Колтон Парайко;

«Тампа»: Райан Макдона;

«Торонто»: Джон Таварес;

«Юта»: Александр Керфут;

«Ванкувер»: Брок Босер;

«Вегас»: Джек Айкел;

«Вашингтон»: Александр Овечкин;

«Виннипег»: Габриэль Виларди.

