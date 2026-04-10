Коновалов о 0:2 от «Локомотива»: «Плей-офф — командная игра, ребята много помогали, блокировали броски. Нам надо играть в свой хоккей. В Уфе болельщики погонят нас вперед»

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф против «Локомотива» (0:2, 0−2).

Источник: Спортс‘’

— Плей-офф — это командная игра, ребята много сегодня помогали, много блокировали бросков. Да, родная арена, чувствовал себя комфортно. Все бились за победу, но у нас чуть-чуть не получилось.

— Когда узнали, что выйдете сегодня в старте?

— С утра на раскатке дали понять, что надо готовиться.

— Какие были сложности сегодня на льду, кроме гола?

— Как всегда, надо любыми способами остановить шайбу. Рутинная работа.

— Что не получилось в пропущенной шайбе?

— Возможно, потеряли игрока в позиционной обороне. Он бросил с опасной позиции, хорошо попал.

— Серия переезжает в Уфу. Что нужно сделать «Салавату», чтобы взять реванш?

— Надо играть в свой хоккей. Наши болельщики нас поддержат, погонят вперед. В «Уфа-Арене» отличная атмосфера, — сказал Коновалов.