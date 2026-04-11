Владислав Третьяк: «Спорт — это не только медали, это характер, уважение к сопернику и любовь к Родине! Хоккей научил меня не сдаваться, биться до последнего»

В своем выступлении «Вся жизнь — на службе Родине» он рассказал, как правильно создавать и воспитывать команду, а также о том, какие составляющие важны для победы и в спорте, и в обычной жизни.
"Хоккей научил меня не сдаваться, биться до последнего и помнить, что ты — часть великой команды. Такие встречи бесценны: вспоминаем общие победы, которыми гордится страна, и думаем, как вырастить достойное поколение.
Спорт — это не только медали, это характер, уважение к сопернику и любовь к Родине!" — заявил Третьяк.
Сообщается, что событие собрало более 700 гостей, среди которых были спортсмены, общественные деятели и активные москвичи. После окончания встречи ее участники пообщались с Третьяком и сделали памятное фото.