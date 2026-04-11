Проспект «Детройта» Макс Плант признан лучшим игроком сезона в NCAA. У 20-летнего форварда 52 очка в 40 играх

20-летний форвард, выбранный «Ред Уингс» под общим 47-м номером на драфте НХЛ-2024, получил приз Хоби Бейкера.
В сезоне-2025/26 Плант, выступавший за команду университета Миннесоты-Дулут, набрал 52 (25+27) очка в 40 играх при полезности «+19» и разделил третье место в списке бомбардиров.
Отметим, что за последние 10 лет обладателями награды становились, в частности, Кэйл Макар (сейчас играет в НХЛ за «Колорадо», 2019 год), Коул Кофилд (2021, сейчас играет за «Монреаль»), Макклин Селебрини (2024, сейчас играет за «Сан-Хосе»).
Маккенна не попал в тройку лучших игроков сезона в NCAA. Плант из «Детройта», Полкамп из «Сан-Хосе» и Ти Джей Хьюз — претенденты на приз Хоби Бейкера.