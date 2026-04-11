Ларионов об Овечкине: «Еще поиграет, думаю. Александр очень важен для отношений между Россией и Америкой в плане спорта — это наш амбассадор в НХЛ»

40-летний капитан «Вашингтона» заявил, что хочет посоветоваться с семьей после окончания текущего регулярного чемпионата. Его действующий контракт — до 30 июня 2026 года.
— Александр Овечкин закончит карьеру в НХЛ? Или все-таки останется?
— Думаю, что он еще поиграет. Сейчас очень много информации, но давайте дождемся решения Александра.
И не будем забывать, что он очень важен для отношений между Россией и Америкой в плане спорта. Овечкин — это наш амбассадор в НХЛ, — сказал Ларионов.
«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими».
