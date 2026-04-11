Малкин, Кросби, Карлссон и еще 5 игроков «Питтсбурга» пропустят матч с «Вашингтоном» из-за травм

Нападающие Сидни Кросби и Брайан Раст и защитник Эрик Карлссон получили травмы нижней части тела, а форварды Бенжамин Киндел, Евгений Малкин, защитники Паркер Уотерспун и Крис Летанг — повреждения верхней части тела. Они пропустят несколько дней.
Нападающий Коннор Дьюар выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела.
Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» начнется в 22:00 по московскому времени.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше