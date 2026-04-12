Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 10 шайб

Нападающий «Вашингтона» поразил пустые ворота «Питтсбурга» в матче регулярного сезона НХЛ (6:3).
Таким образом, 40-летний хоккеист забил 32-й гол в нынешнем сезоне и 929-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
Узнать больше по теме
