Овечкин с голом — первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас — вторая

40-летний россиянин забил последний гол в этой игре, поразив пустые ворота соперника на 57-й минуте.
Второй звездой матча стал 19-летний форвард «Кэпиталс» Илья Протас, отличившийся одним голом и двумя ассистами.
Нападающий «Питтсбург» Кевин Хэйс, забросивший одну шайбу, был признан третьей звездой.
Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 10 шайб.
Узнать больше по теме
