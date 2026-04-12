Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.03
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Флорида
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Вашингтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Стэмкос забросил 40+ шайб в 8 сезонах за карьеру в НХЛ. Он 11-й игрок в истории лиги с таким достижением

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1).

На счету 36-летнего канадца стало 63 (40+23) очка в 80 играх в сезоне при полезности «минус 18».

Стэмкос — 11-й игрок в истории лиги, кому удалось забросить 40 шайб в 8 или более сезонах.

В списке также Александр Овечкин («Вашингтон», 14), Уэйн Гретцки (12), Марсель Дионн и Марио Лемье (оба — по 10), Майк Босси и Майк Гартнер (оба — по 9), Бобби Халл, Фил Эспозито, Бретт Халл и Люк Робитайл (все — по 8).

Среди действующих игроков третье место по числу таких сезонов делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 6) и Остон Мэттьюс («Торонто», 6).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
