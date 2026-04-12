Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»

Ранее стало известно, что 40-летний форвард летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Вы были немного расстроены из-за того, что Кросби не играл?
— Мне было все равно, кто играет — нам нужна была победа. Очевидно, завтра он будет играть, у нас с ними два матча подряд.
— Если это была ваша последняя игра в Питтсбурге, что вы запомните сильнее всего о матчах в этом городе?
— Я не знаю, последний ли это сезон для меня или нет. Когда я скажу, что завершил карьеру, то буду готов обсудить это. Я этого не говорил, так что посмотрим, — сказал Овечкин.
В этом сезоне на счету россиянина 62 (32+30) очка в 80 матчах регулярки НХЛ.
Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 10 шайб.