Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о развитии молодых игроков команды.

Источник: Спортс‘’

— В «Металлурге» уже есть способная молодежь, которую Разин вводит постепенно в состав. Есть ли среди ребят те, кто хотя бы отдаленно по игре похож на Малкина?

— На Малкина трудно быть похожим. Там все сложилось: и физика, и антропологические данные, и рост, и руки, и голова. Но каждый человек индивидуален. Посмотрите, что Роман Канцеров делает. Малкиным он не будет, пускай он останется самим собой и станет звездочкой мирового уровня. Подрос и Михаил Федоров, вратари и защитники растут.

Главное, что школа работает и в ближайшие год-два еще дан будет импульс магнитогорскому хоккею. Строится уникальная база в рамках академии «Металлурга», и вы даже не представляете, какая это масштабная стройка.

Кроме того, что у нас сейчас три арены, строится еще две в нашем курорте ММК «Притяжение». Это один ледовый дворец на 2 тысячи мест и еще один тренировочный. Плюс профилакторий перестроили, теперь будут и жилой, и медицинский, и учебный корпуса.

Такой академии в России еще нет, которую хотят построить в Магнитогорске, — сказал Величкин.

Геннадий Величкин: «Есть ощущение, что “Металлург” — главный претендент на победу в Кубке Гагарина. За счет молодости, азарта, таланта, плюс фактор Разина».