Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «В этом году будет трудно. Как будет в следующем — зависит от него»

40-летний форвард «Вашингтона» забил «Питтсбургу» (6:3) в матче регулярного чемпионата. Эта шайба стала для него 1006‑й, на счету Гретцки 1016 голов.
— Реально ли будет дотянуть до Гретцки по голам с учетом плей‑офф в этом сезоне?
— В этом году не знаю. Все может быть, конечно, но трудно будет. Как будет в следующем — все зависит от него.
— Общались с ним последнее время?
— Я его поздравил, когда был 1000‑й гол, — сказал Третьяк.
В этом сезоне Овечкин забросил 32 шайбы за 80 матчей. У него нет контракта на следующий сезон.
Овечкину подарили 8 кастомных клюшек с надписью 8 Forever. Их вручали дети и взрослые, которым Александр помог в рамках благотворительных программ.